Стала известна предварительная причина аварийной посадки самолета в НСО

Предварительно, у самолета возникла проблема с гидросистемой. Фото: Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал предварительную причину аварийной посадки самолета в Новосибирской области. ЧП произошло во вторник, 12 сентября.

− Самолет Сочи − Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области, − сообщил Виталий Хоценко в беседе с ТАСС.

Напомним, рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Из-за возникшей проблемы самолет сел в Убинском районе. Известно, что на борту находились 159 пассажиров, 23 из них – дети, а также шесть членов экипажа.

Как сообщили в ГУ МЧС России по НСО, в ЧП обошлось без пострадавших. Всех отвезут в пункт временного размещения, организованный в местном ДК.

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