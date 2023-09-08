Явка на выборах в Новосибирской области 2023 на 8 сентября: проголосовали 200 тысяч человек

Явка на выборах в Новосибирской области 2023 на 20. 00 составила 10,8%. Фото: облизбирком

Явка на выборах в Новосибирской области 2023 на 8 сентября составила 10,8%. Об этом сообщили в облизбиркоме.

— В 20. 00 часов в Новосибирской области закрылись избирательные участки. Явка в первый день голосования составила 10, 08%, проголосовали 210 508 избирателей (без учета дистанционного голосования), — сообщает облизбирком.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, 100-летняя избирательница проголосовала в свой день рождения, а на один из избирательных участков пришли молодожены.

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