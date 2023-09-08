В НСО пенсионерка проголосовала на выборах в свой 100-летний юбилей

В Новосибирской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора.

В Новосибирской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора. Голосование проводится как в очном, так и в электронном формате. А к тем избирателям, которым в силу определенных обстоятельств было бы тяжело самим дойти до участка, помогают члены участковой комиссии.

Так, в Коченевском районе члены комиссии поздравили с юбилеем одну из избирательниц.

— У Анны Иосифовны Малыхиной сегодня — юбилей — 100 лет. Избирателя поздравляют члены участковой комиссии № 466 Коченевского района, — сообщили в Новосибирском облизбиркоме.

Напомним, как сообщали в избиркоме ранее, к трем часам дня 8 сентября явка на выборах Губернатора Новосибирской области составляет 6, 24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования)

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