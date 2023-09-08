Явка на выборах в Новосибирской области 2023 на 15.00: результаты озвучили в избиркоме

В Новосибирской области явка на выборах губернатора составляет 6,24%.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
В Новосибирской области явка на выборах губернатора составляет 6,24%. Данные приведены по состоянию на 15.00 8 сентября.
Свой голос уже отдали 130 288 избирателей. При этом дистанционное голосование здесь не учитывается, сообщили в избирательной комиссии региона.
Примечательно, что новосибирцы подали 89 117 заявлений для участия в выборах дистанционно.
В 8 часов утра в Новосибирской области открылись 1 804 избирательных участка. Также свою работу начали девять избирательных участков в местах временного пребывания граждан (СИЗО и медучреждения).
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