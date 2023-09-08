В НСО подали более 89 тысяч заявлений для участия в выборах дистанционно

Некоторые новосибирцы будут голосовать через «Госуслуги».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стало известно, сколько заявлений подали новосибирцы для дистанционного участия в выборах губернатора региона. Делать они это будут через «Госуслуги».
Выборы стартовали в пятницу, 8 сентября. Избирательные участки закроются 10 сентября в 20:00.
− 89 117 заявлений подано избирателями для участия в выборах дистанционно, − говорится на сайте избирательной комиссии Новосибирской области.
В 8 часов утра в Новосибирской области открылись 1 804 избирательных участка. Также свою работу начали девять избирательных участков в местах временного пребывания граждан (СИЗО и медучреждения).
Следить за ходом выборов вы можете в нашей онлайн-трансляции.
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