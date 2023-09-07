Выборы в Новосибирске 2023: прямая онлайн-трансляция

Впервые голосование будет не только очным, но и онлайн. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Выборы в Новосибирске 2023 начнутся в Новосибирске 8 сентября и продлятся три дня – закроются избирательные участки в 20.00 10 сентября. Кроме того, впервые сибиряки смогут проголосовать дистанционно с помощью «Госуслуг».

Как сообщает избирательная комиссия Новосибирской области, особое внимание уделено прозрачности и безопасности выборов. Системами видеонаблюдения оборудовано 886 избирательных участков, то есть все 44 территориальные избирательные комиссии.

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