Из ЗАГСа на выборы: в Новосибирской области на избирательный участок пришли молодожены

Супруги посетили избирательный участок № 910 в Северном районе. Фото: https://vk.com/izbirkom_nso

Жители Новосибирской области − Владимир и Наталья Бобарыкины, пришли на избирательный участок сразу после ЗАГСа. Молодожены решили не откладывать и оставили свой голос в первый день выборов губернатора.

Публикация появилась в группе избирательной комиссии региона в социальной сети «ВКонтакте». Там указано, что супруги посетили избирательный участок № 910 в Северном районе.

На фото Владимир и Наталья запечатлены в праздничных нарядах. На мужчине − светло-серый костюм тройка. Его избранница отдала предпочтение удлиненному белому пиджаку. В руках сибирячка держит нежный свадебный букет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что по состоянию на 15.00 в Новосибирской области проголосовали более 130 тысяч избирателей.

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