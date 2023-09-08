Глава СКР заинтересовался новосибирской площадкой, где мальчик сломал ногу

Александр Бастрыкин заинтересовался историей, где мальчик сломал ногу на детской площадке во дворе дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей, где мальчик сломал ногу на детской площадке во дворе дома. Напомним, инцидент случился 3 сентября по адресу Тульская, 270/3. Ребенок играл на детской площадке и внезапно угодил ногой в колею. Яма образовалась по обе стороны от канализационного люка.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СКР.

Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

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