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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:39

Глава СКР заинтересовался новосибирской площадкой, где мальчик сломал ногу

Ребенок внезапно угодил ногой в колею
Галина СИМОНОВА
Александр Бастрыкин заинтересовался историей, где мальчик сломал ногу на детской площадке во дворе дома.

Александр Бастрыкин заинтересовался историей, где мальчик сломал ногу на детской площадке во дворе дома.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей, где мальчик сломал ногу на детской площадке во дворе дома. Напомним, инцидент случился 3 сентября по адресу Тульская, 270/3. Ребенок играл на детской площадке и внезапно угодил ногой в колею. Яма образовалась по обе стороны от канализационного люка.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СКР.

Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

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