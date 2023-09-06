«Колея не видна из-за травы»: в Новосибирске 6-летний мальчик сломал ногу на детской площадке

Мальчик сломал ногу, угодив в колею во время прогулки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на детской площадке, расположенной по адресу Тульская, 270/3, произошел неприятный инцидент. Там шестилетний мальчик сломал ногу, угодив в колею во время прогулки.

Все произошло в воскресенье, 3 сентября. О случившемся рассказала мама ребенка в группе «Инцидент Новосибирск».

− На территории детской площадки земельное покрытие имеет глубокую колею с двух сторон от канализационного люка. Колея из-за травы не видна, − сообщила женщина.

Мальчику наложили гипс. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск»

В эту яму и угодил ее сын. В итоге у мальчика диагностировали «Закрытый неосложненный остеоэпифизеолиз в зоне роста наружной лодыжки левого голеностопного сустава» (нарушение целостности кости – прим. ред.), ему наложили гипс.

Сибирячка позвонила в управляющую компанию, но там ей сказали, что нужно лучше смотреть за ребенком. Женщина написала заявление в ГЖИ и прокуратуру.

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