Прокуратура проверит детскую площадку, где мальчик сломал ногу в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку после того, как мальчик сломал ногу на детской площадке в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Историей с 6-летним мальчиком, который сломал ногу на детской площадке в Новосибирске, заинтересовалась прокуратура. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел 3 сентября во дворе дома по адресу Тульская, 270/3. Ребенок играл на детской площадке и внезапно угодил ногой в колею. Яма образовалась по обе стороны от канализационного люка. В итоге у мальчика диагностировали «Закрытый неосложненный остеоэпифизеолиз в зоне роста наружной лодыжки левого голеностопного сустава» (нарушение целостности кости – прим. ред.), ему наложили гипс.

Прокуратуре предстоит оценить действия управляющей компании и установить, какие меры они принимали к содержанию детской площадки.

− При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, − сообщили в телеграм-канале ведомства.

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