Прокуратура проверит детскую площадку, где мальчик сломал ногу в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку после того, как мальчик сломал ногу на детской площадке в Новосибирске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Историей с 6-летним мальчиком, который сломал ногу на детской площадке в Новосибирске, заинтересовалась прокуратура. По данному факту проводится проверка.
Инцидент произошел 3 сентября во дворе дома по адресу Тульская, 270/3. Ребенок играл на детской площадке и внезапно угодил ногой в колею. Яма образовалась по обе стороны от канализационного люка. В итоге у мальчика диагностировали «Закрытый неосложненный остеоэпифизеолиз в зоне роста наружной лодыжки левого голеностопного сустава» (нарушение целостности кости – прим. ред.), ему наложили гипс.
Прокуратуре предстоит оценить действия управляющей компании и установить, какие меры они принимали к содержанию детской площадки.
− При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, − сообщили в телеграм-канале ведомства.
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