ХК «Сибирь» выиграли первый матч на новой ледовой арене

Первый матч хоккейной «Сибири» на льду новой ледовой арены завершился победой. Фото: ХК "Сибирь"

Первый матч хоккейной «Сибири» на льду новой ледовой арены завершился победой. Новосибирские хоккеисты встретились с казастанским «Барысом». Игра была напряженной: счет не смогли открыть на протяжении двух периодов, потом последовал овертайм и буллиты, где «Сибирь», наконец, забила победный гол.

— Красоткин сушит, Бек забивает победный буллит! С первой победой в первом домашнем матче на новой арене! — сообщили в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как болельщики спели гимн России перед началом игры, и как «Сибирь» трогательно почтили память своей погибшей болельщицы Катерины Хлаповой.

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