«Самый мощный гимн в истории»: болельщики ХК «Сибирь» хором спели гимн России на новой арене

Болельщики хоккейной «Сибири» хором спели гимн России с трибун нового ЛДС. Фото: Кадр из видео/ХК "Сибирь"

Болельщики хоккейной «Сибири» хором спели гимн России с трибун нового ЛДС. Таким жестом было решено начать первую игру обновленной домашней арене.

— Самое мощное «Славься, Сибирь!» в истории, — подписали ролик с исполнением гимна в официальном телеграм-канале клуба.

Сегодня ХК «Сибирь» играет с казахстанским «Барысом». Прошлая игра завершилась в пользу новосибирских хоккеистов со счетом 5:4 в овертайме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ХК «Сибирь» выиграла у казахстанского «Барыса» со счетом 5:4

Игра завершилась по итогам овертайма (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber