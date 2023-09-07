«Самый мощный гимн в истории»: болельщики ХК «Сибирь» хором спели гимн России на новой арене

Болельщики хоккейной «Сибири» хором спели гимн России с трибун нового ЛДС. Фото: Кадр из видео/ХК "Сибирь"
Болельщики хоккейной «Сибири» хором спели гимн России с трибун нового ЛДС. Таким жестом было решено начать первую игру обновленной домашней арене.
— Самое мощное «Славься, Сибирь!» в истории, — подписали ролик с исполнением гимна в официальном телеграм-канале клуба.
Сегодня ХК «Сибирь» играет с казахстанским «Барысом». Прошлая игра завершилась в пользу новосибирских хоккеистов со счетом 5:4 в овертайме.
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