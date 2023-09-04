ХК «Сибирь» выиграла у казахстанского «Барыса» со счетом 5:4

Хоккейная «Сибирь» выиграла у казахстанского «Барыса». Фото: hcsibir1962

Хоккейная «Сибирь» выиграла у казахстанского «Барыса». Игра Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 состоялась в понедельник, 4 сентября, в Астане.

Сначала в игре везло хозяевам арены, на 54-й минуте игры команды сравняли счет до 4:4. На 10-й секунде овертайма победу своей команде принёс Тревор Мёрфи и матч завершился со счетом 5:4.

Следующую свою игру «Сибирь» с «Барысом» проведут 7 сентября.

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