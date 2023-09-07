«В память о Катюше»: перед матчем «Сибири» фанатам раздали хлопалки с трогательным рисунком погибшей болельщицы

«Хлопалки» выдали болельщика перед первой игрой на новом ЛДС. Фото: ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» решили очень трогательным жестом почтить память Катерины Хлаповой — преданной болельщицы клуба не стало в конце августа. По трагическому стечению обстоятельств, 30-летняя сибирячка умерла в день, когда новосибирские хоккеисты провели свой последний прощальный матч в новом ЛДС.

— В память о нашей прекрасной болельщице Катерине Хлаповой, которая к тому же была талантливой художницей, мы решили взять один из ее рисунков и нанести на наши хлопалки, которые будут выданы болельщикам на всей первой домашней серии, — пояснили в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

«Хлопалки» выдали болельщика перед первой игрой на новом ЛДС. Сегодня «Сибирь» проводит там мачт с «Барысом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матч закончился – ее не стало: близкие раскрыли причину смерти главной болельщицы ХК «Сибирь»

Главный администратор болельщиков ХК «Сибирь» умерла в прощальный матч клуба в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber