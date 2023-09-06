Синоптики рассказали, что первый снег в Новосибирске выпадет осенью

Синоптики рассказали, что первый снег осенью 2023 года может выпасть уже в октябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, что первый снег осенью 2023 года может выпасть уже в октябре. Так, сервис Яндекс. Погода обещает сибирякам снегопад 25 октября.

В этот день температура воздуха днем впервые за осень опустится ниже 0. В дневные часы столбик термометра покажет −1 градус. Снег прогнозируют и на два последующих дня. В целом второй осенний месяц в Новосибирске ожидается пасмурным и дождливым

Сам по себе осенний снег для Новосибирска не новость. Так, в 2022 году он выпал еще в конце сентября, как и в 2021.

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