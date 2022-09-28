Фото и видео первого снега в Новосибирске 28 сентября 2022 года: дети играют в снежки и лепят снеговиков

В Новосибирске выпал первый снег. Фото: Виктория МИНАЕВА / Мария РОЖКОВА.

Зима в этом году пришла рано, но новосибирцы были к ней готовы: о снегопадах синоптики предупреждали еще две недели назад. И в конце сентября город укрылся белым одеялом. Публикуем фото и видео первого снега в Новосибирске 28 сентября 2022 года.

Зима пришла в Новосибирск раньше обычного. Фото: Виктория МИНАЕВА

Первый снег пушистый и еще не такой плотный — на траве он держится, а на дорогах сразу растаял, превратившись в кашицу. Вместе с ним пришли и первые морозы, температура сегодня днем опустилась ниже 0.

Автомобилистам сейчас будет трудно и на дорогах, и на парковках. Фото: Виктория МИНАЕВА

Горожане уже начали лепить снеговиков. Посмотрите, какая вышла прелесть!

Снеговичок желает всем хорошего настроения. Фото: Мария Рожкова.

Снег украсил улицы и парки не только Новосибирска, но и соседних городов.

Чудесные виды из города Обь. Фото: Мария Рожкова.

Видимо, он еще долго не растает, ведь такой холод продержится до конца недели.

Нарядные ели во дворах. Фото: Виктория МИНАЕВА

Белые хлопья красиво облепили еловые лапы. Навевает на мысли о предстоящем Новом годе.

А шапки на кронах деревьев через несколько часов уже оттаяли. Фото: Виктория МИНАЕВА

Хотя снегопад вызвал радость, особенно у школьников, которые бросились лепить снежки, не стоит забывать о безопасности. МЧС выпустило предупреждение для водителей. Из-за погодных условий вырос риск аварий, особенно на городских трассах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер