Фото и видео первого снега в Новосибирске 26 сентября 2021 года: показываем, что сняли сибиряки

Снег шел с самого утра.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Фото и видео первого снега в Новосибирске 26 сентября 2021 года стали появляться в социальных сетях. Сибиряки делятся яркими кадрами на своих страницах и в группах.
— Снег идет с самого утра, — отмечают горожане.
Снег таял на земле.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Снег летел с неба белыми маленькими хлопьями и когда касался земли, то сразу же таял. Напомним, что грязь и слякоть ненадолго задержатся в Новосибирске. Как сообщают синоптики температура воздуха будет колебаться от +1 до — 1 градуса. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
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