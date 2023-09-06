В мэрии ответили на вопрос о застройке места взорвавшегося дома на Линейной, 39

В мэрии Новосибирска ответили о планах касаемо площадки, где располагался дом на Линейной, 39.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В мэрии Новосибирска ответили о планах касаемо площадки, где располагался дом на Линейной, 39. Напомним, 9 февраля в пятиэтажке взорвался газ. Напомним, трагедия унесла жизни 15 человек, в числе погибших — двухлетняя девочка. По версии следствия, причиной трагедии стала утечка газа из-за установленного некачественного лжегазовщиками. Под следствием находятся двое подозреваемых.
Полностью снесли дом в конце августа, с площадки вывезли мусор и теперь участок пустует.
— Решение насчет этого места пока что не принято и торопиться мы не хотим. Здесь произошла трагедия, необходимо, чтобы прошло время, чтобы все устоялось, — пояснил мэр города на встрече с журналистами 6 сентября.
Решение по поводу будущего площадки градоначальник пообещал обсудить с горожанами. Ранее местные жители сообщали о том, что хотели бы видеть на месте дома аллею памяти.
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