В мэрии Новосибирска пообещали помочь жильцам пятиэтажки, где горела крыша

В мэрии Новосибирска пообещали помочь жильцам дома на 2-м Краснодонском переулке, где произошел пожар. Фото: прокуратура НСО

В мэрии Новосибирска пообещали помочь жильцам дома на 2-м Краснодонском переулке, где произошел пожар. Напомним, вечером 6 сентября там загорелась кровля. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 человек, никто не пострадал. На то, чтобы потушить огонь у пожарных ушло около полутора часов.

— Квартиры от пожара не пострадали, частично есть обрушение кровли. Для временного пребывания жильцов подготовлено помещение 12-й гимназии. По временному размещению пока поступило обращение только одной семьи. Все службы находятся на месте, ситуация под контролем, — сообщил глава Калининского района Новосибирска Герман Шатула.

После пожара проверку по данному факту начала также прокуратура.

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