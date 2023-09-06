Пожар на крыше в новосибирской пятиэтажке потушили

Пожар в Калининском районе Новосибирска потушили. Фото: Прокуратура НСО

Пожар в Калининском районе Новосибирска потушили. Напомним, в пятиэтажке на 2-ом переулке Краснодонском. Возгорание случилось на крыше дома.

— Газодымозащитники провели поквартирную разведку, эвакуировали из дома 30 человек. Пострадавших нет. В качестве пункта обогрева для жильцов дома местная администрация предоставила автобус, — сообщили в областном МЧС.

Кровля здания частично обрушилась, на тушение пожара ушло около полутора часов. Его площадь составила 600 квадратных метров.

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