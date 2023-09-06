«Валит густой чёрный дым»: в Новосибирске загорелась крыша пятиэтажки

В здании загорелась крыша. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске загорелся дом на улице 2-ой переулок Краснодонский. ЧП случилось вечером в среду, 6 сентября.

- В 17:11 на номер 101 поступило сообщение о пожаре. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место уже через шесть минут, - сообщили в областном МЧС. - С кровли жилого дома шел густой черный дым.

Сейчас на месте развернут штаб пожаротушения. Из пятиэтажки эвакуировали 30 человек. К месту для оцепления и перекрытия дороги следуют экипажи ГИБДД.

Предварительная площадь пожара - 500 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber