Прокуратура начала проверку после пожара на крыше в пятиэтажке на 2-ом переулке Краснодонском. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура начала проверку после пожара на крыше в пятиэтажке на 2-ом переулке Краснодонском. ЧП случилось вечером в среду, 6 сентября. Из жилого дома эвакуировали 30 человек, пострадавших не было.

— И. о. Прокурора Калининского района Новосибирска выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщили в областной прокуратуре.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. На тушение кровли у пожарных ушло около полутора часов.

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