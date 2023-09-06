Стало известно о состоянии сибирских путешественников после нападения акул

Путешественников подобрал сухогруз Dugong Ace. Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Появилась информация о состоянии сибирских путешественников, катамаран которых потопили акулы. Об этом КП-Новосибирск рассказала исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная.

− Путешественники чувствуют себя лучше, их покормили, − сообщила Юлия в беседе с КП-Новосибирск.

Сейчас трое участников экспедиции − Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и француз Винсент Томас Этьен, плывут на спасательном корабле. Их подобрал сухогруз Dugong Ace.

Путешественники не пострадали. На корабле их доставят в Брисбен – город в Австралии.

Напомним, катамаран членов кругосветки дважды атаковали акулы. После второго раза плавсредство начало тонуть. Путешественникам пришлось подать сигнал SOS.

Ранее КП-Новосибирск показала фото спасательной операции.

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