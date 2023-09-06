Фото спасения сибирских путешественников после нападения акул показали в соцсети

Путешественники перебрались на спасательное судно. Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Появились фото спасения сибирских путешественников, катамаран которых потопили акулы. Кадры опубликованы в телеграм-канале кругосветной экспедиции Russian Ocean Way.

На борту находились трое мужчин − Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и француз Винсент Томас Этьен. К счастью, никто из них не пострадал.

Никто из участников экспедиции не пострадал. Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

ЧП произошло 5 сентября. Однако повреждения катамаран получил еще 4-го числа – акулы прогрызли задний левый баллон плавсредства. Баллон полностью ушел под воду, но путешественникам удалось продержаться в таком положении почти сутки.

Терпящих бедствие путешественников забрал сухогруз Dugong Ace. Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

5 сентября произошла очередная атака акул. В этот раз хищники прокусили уже правый баллон катамарана: он начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace.

Катамаран пришлось бросить в воде. Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Путешественники перебрались на спасательное судно. А вот затонувший катамаран эвакуировать не удалось.

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