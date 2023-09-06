Экипаж подал сигнал SOS и стал тонуть: акулы потопили катамаран с сибирскими путешественниками во время кругосветки

Акулы прогрызли катамаран с новосибирцем во время кругосветной экспедиции. Фото: РГО.

На экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way напали акулы в Тихом океане. Они прогрызли катамаран, на котором находились члены экипажа, и он затонул. На борту находились Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и француз Винсент Томас Этьен. Им удалось спастись. ЧП случилось 5 сентября примерно в 23:00 по новосибирскому времени.

Как рассказали в пресс-службе РГО, акулы атаковали катамаран еще 4 сентября. Тогда они прогрызли задний левый баллон катамарана. Из-за этого он полностью ушел под воду. В таком положении путешественники продержались почти сутки: прошли около 100 миль.

Однако 5 сентября произошла очередная атака акул. В этот раз хищники прокусили уже правый баллон катамарана: он стал тонуть. После чего экипаж подал сигнал SOS.

– Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая, – уточнили в пресс-службе.

После того, как катамаран стал тонуть, экипаж подал сигнал SOS. Фото: телеграм-канал Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Участники экспедиции загрузили на спасательное судно свои вещи. А вот эвакуировать сам катамаран не удалось. На спасательном корабле не было возможности для погрузки катамарана. Поэтому поврежденное плавсредство оставили в океане.

Члены экипажа кругосветки не пострадали: их эвакуировали. Фото: телеграм-канал Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Известно, что участники экспедиции не пострадали. Их на спасательном корабле доставят в Брисбен.

– В срочном порядке в Австралию вылетает Юлия Калюжная для решения задач по дальнейшему продолжению экспедиции, – уточнили в пресс-службе РГО.

В пресс-службе экспедиции сообщили КП-Новосибирск, что экипаж еще сутки будет без связи. Ориентировочно днем 7 сентября участников доставят в Австралию.

Сам катамаран спасти не удалось. Фото: телеграм-канал Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Известно, что стартовала кругосветная экспедиция 1 июля 2021 года. В тот день сибирские путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин вышли из Кронштадта в море на парусном надувном тримаране. Участники экспедиции отправились по маршруту первых русских кругосветных экспедиций XIX века: Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Отто Коцебу , Василия Головнина, Фёдора Литке, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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