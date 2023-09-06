Орнитолог рассказал, был ли опасен град в Новосибирске 4 сентября для птиц

Огромные градины повредили машины.

В Новосибирске 4 сентября прошел сильный град. Размер некоторых градин был почти соразмерен куриному яйцу. Биолог и орнитолог Алексей Яновский рассказал КП-Новосибирск, могло ли буйство стихии быть опасным для птиц.

— Град не начинается внезапно. При приближении грозового фронта птицы даже домашние куры стремятся укрыться от непогоды. Под навесами, карнизами, в кронах деревьев под ивами, нависающими над водоемами, если речь о диких утках и так далее, — пояснил Яновский. — Известны случаи массовой гибели от ливней и града нелетного молодняка и пуховых птенцов разных видов. Но осенью таковых и такого не бывает.

Ранее синоптики рассказали, что послужило причиной выпадение таких осадков.

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