На Новосибирск обрушился крупный град. Фото: Наталия АНАНИНА/Вадим ФЕДОРЧУК/Юлия ВОЖДАЕВА
На Новосибирск и районы области вечером 4 сентября обрушился внезапный крупный град с ливнем. Льдины размером с виноградины и даже теннисные мячи попадали на тротуары, машины, прохожих, которым не посчастливилось оказаться в это время дома.
Буря утихла, но горожане разгребают ее последствия до сих пор. Подробности - в нашем материале.
Некоторые градины достигали 5 сантиметров в диаметре. Фото: Алексей КОВАЛЕВ
ГОЛОВУ СБЕРЕГЛИ
Стихия застала многих врасплох, но, к счастью, с жалобами на то, что голову или руки-ноги побили крупные ледышки, в травмпункты никто не обращался. Но все-таки люди пострадали, правда не из-за града, а из-за того, что бежали от него.
- Число обращений в травмпункт за вчерашний день определенно выросло. Граждане поскальзывались на мокрой траве. В основном у обратившихся диагностировали ушибы, - сказали КП-Новосибирск в травматологическом пункте на улице Залесского.
На машинах остались крупные вмятины и дыры. Фото: Предоставлено читателем
ЧТО ДЕЛАТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ?
Водители, чьи авто во время града не стояли в гараже или под навесом, подсчитывают убытки. Льдины помяли машинам крышу, а кое-где и пробили лобовые стекла. Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.
- Есть два вида страхования: ОСАГО и каско. ОСАГО - страхование гражданской ответственности, оно обеспечивает возмещение не собственных убытков, а убытков вследствие причинения вреда кому-то другому. Поэтому в случае с градом работает только каско, которое не является обязательным видом страхования. Если вы оформляли каско, нужно позвонить в страховую компанию, сообщить о случившемся и узнать номер дела, которое заведут по каско. Затем надо позвонить в полицию, чтобы там подтвердили, что такие повреждения действительно есть. Сотрудники выдадут документ, - объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.
На улицах словно выпал снег.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
После получения документа из полиции нужно обратиться с ним в страховую. Также для получения выплаты необходимо приложить фото повреждений авто. Если каско нет, ремонт авто, пострадавшего в результате града, владелец будет оплачивать из собственных средств.
БЕДНЫЕ ТОМАТЫ
Дачники в большинстве своем позаботились о том, чтобы собрать урожай. Но кто-то планировал пожинать плоды в середине сентября, и огороду не повезло. Впрочем, агроном Людмила Шубина говорит, что слишком переживать за растения на участке не стоит.
Огородам тоже не повезло. Фото: Ирина МАКАРЕНКО
- Град посшибал кое-где веточки, потрепал георгины, но теплицы стоят, поликарбонат нигде не сломан. Не повезло тем, кто не успел собрать томаты, высаженные в открытый грунт: вот их хорошо побило. А корнеплоды, капуста, укроп целы. Их надо поскорее собрать, а не накрывать уже чем-то. У меня большой опыт, и могу сказать, что растения переживут любой град, главное, чтобы люди не пострадали, - поделилась с КП-Новосибирск агроном.
Однако сильный ливень огороду все же может навредить. Обильные осадки не идут на пользу картофелю и томатам, отмечает Людмила Шубина.
ГРАДИНЫ ПО 5 САНТИМЕТРОВ
Синоптики не могут дать точный прогноз, будет ли еще такой же сильный град на этой неделе. К сожалению, предвидеть опасные явления очень сложно. Даже за сутки или несколько часов.
Размер града и когда именно он начнется, синоптикам трудно спрогнозировать. Фото: Вадим ФЕДОРЧУК
- Вчера центр циклона проходил с юго-запада области через Новосибирск, восточная и юго-восточная часть региона попали в его теплую часть. По северо-западу проходил раздел холодного фронта, и за счет этой контрастности восходящие потоки воздуха способствовали развитию очень мощной кучево-дождевой облачности. Облака достигали 12 - 14 километров в высоту - в них как раз формируются и грозовые, и градовые очаги. Возникают они скоротечно, спрогнозировать это заранее сложно. Мы можем только отслеживать появление очагов на радиолокационной системе, так называемом ДМРЛ. И даже если мы видим высокие кучевые облака, сложно дать прогноз, насколько сильным градом они разразятся, - прокомментировала КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Кстати, градины, по данным синоптиков, достигали 5 сантиметров в диаметре, а опасным считается град уже от 2 сантиметров. На 5 - 8 сентября Западно-Сибирский УГМС дает штормовое предупреждение с усилением ветра до 20 метров в секунду, с дождями, грозой и градом.
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