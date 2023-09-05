Синоптики назвали причину сильного града в Новосибирске 4 сентября

В Новосибирской области 4 сентября выпал сильный град.

В Новосибирской области 4 сентября выпал сильный град. Крупные градины повредили машины и растения, а люди делились в соцсетях снимками градин размером с виноград и даже куриное яйцо. Дороги города вскоре стали похоже на ледяные моря. Мы спросили синоптика, с чем это может быть связано.

— Вчера территорию Новосибирской области пересекал активный глубокий циклон. Он был развит как на высоте, так и у земли и представлял собой глубокую атмосферную воронку. Большая разница атмосферного давления определяет большую разницу температуры именно в вертикально профиле. То есть: у земли тепло, а на высоте, там, где формируются грозовые облака, очень холодно. Вот этот контраст температур создает большую плавучесть, — объяснил КП-Новосибирск Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». — Теплый влажный воздух от земли активно поднимается вверх с большой вертикальной скоростью и формирует мощные грозовые облака. Частички влаги, поднимаясь вверх, попадают в зону с отрицательной температурой, и замерзают. Замерзание капель происходит достаточно долго, но в какой-то момент под силой своего собственного веса, эти частички начинают падать. Но достигнув какого-то определенного уровня в атмосфере, они снова поднимаются вверх. И так происходит многократно, пока размер капель и их вес не станет превышать силу восходящего потока. И судя по размеру этого града, частички долго находились в атмосфере.

Синоптик отметил, что для начала сентября подобные процессы достаточно характерны. Ведь несмотря на то, что погода еще сохраняет в себе летнее тепло, уже начинают происходить процессы, связанные с предстоящим осенним похолоданием.

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