Побитый урожай и разбитые машины: последствия града в Новосибирске 4 сентября 2023

На Новосибирск обрушился град 4 сентября. Фото: Валерий Глазов, Новосибирск с огоньком

4 сентября на Новосибирск обрушился мощный град. Город оказался не готов к приходу стихии. Уже через час улицы затопило, а горожане начали считать траты за ремонт авто.

Читатели КП-Новосибирск сообщили о выпавшем в некоторых районах граде размером с яйцо.

Град выпал размером с яйцо. Фото: Валерий Глазов

Первыми пострадавшими в непогоде стали автомобили. Многих новосибирцев град застал по пути домой, на трассах и дорогах. Прятаться было некуда. В итоге - вмятины на крышах и дыры в стеклах. О повреждениях своих машин в чатах и группах сообщают десятки горожан.

Машины побило градом. Фото: Новосибирск с огоньком

Под руку непогоде попали не только легковушки. Автобусы хоть и не получили сильных внешний повреждений, но тоже заметно пострадали. Спустя полчаса стихии их начало затапливать. Пассажирам приходилось прятаться на креслах, висеть на поручнях, чтобы не промокнуть.

Но спастись от воды не удалось. Улицы также затопило. Поэтому на остановках новосибирцы выходили прямо в лужи.

Центр города превратился в море. Пешеходы даже не пытались обходить лужи. Вода заполнила все.

Из-за непогоды образовались пробки. Так, десятки машин встали на дороге у молодежного жилого комплекса Восточный.

Новосибирск встал в пробке из-за непогоды. Фото: Новосибирск с огоньком

А в нескольких районах автомобили напополам ушли под воду.

Пострадал и рельсовый транспорт. На улице Мостовой встало несколько трамваев. Из-за глубины луж они не могли безопасно передвигаться.

Досталось и урожаю. Горожане сообщают о побитых плодах на огородах и дачах. Наша читательница прислала фото грядок с помидорами. Стихия не пощадила ни одного куста.

Град побил урожай в Новосибирске. Фото: Ирина Макаренко

Яндекс.Погода сообщает о скором завершении осадков. Однако уже в 6.00 снова пойдет дождь, но уже с меньшей интенсивностью.

5 сентября синоптики сервиса прогнозируют пасмурную погоду с ливнями днем и небольшим дождем утром и вечером. Воздух в дневные часы прогреется до +16 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

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