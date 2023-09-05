В Новосибирске продлили домашний арест ученому Звегинцеву по делу о госизмене

В Новосибирске суд продлил домашний арест ученому Валерию Звегинцеву, обвиняемому в госизмене. Фото: http://itam.nsc.ru/

В Новосибирске суд снова продлил домашний арест ученому Валерию Звегинцеву, обвиняемому в госизмене. Об этом стало известно во вторник, 5 сентября.

Постановление вынес Советский районный суд.

− Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, до 07.12.2023 г., − говорится в группе судов общей юрисдикции региона.

Ограничения, ранее возложенные на ученого, будут сохранены. Постановление еще не вступило в силу.

Напомним, об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН стало известно 16 мая. По статье о госизмене ему может грозить наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

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