В Новосибирске продлили домашний арест ученому Звегинцеву по делу о госизмене

В Новосибирске суд продлил домашний арест ученому Валерию Звегинцеву, обвиняемому в госизмене. Фото: http://itam.nsc.ru/
В Новосибирске суд снова продлил домашний арест ученому Валерию Звегинцеву, обвиняемому в госизмене. Об этом стало известно во вторник, 5 сентября.
Постановление вынес Советский районный суд.
− Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, до 07.12.2023 г., − говорится в группе судов общей юрисдикции региона.
Ограничения, ранее возложенные на ученого, будут сохранены. Постановление еще не вступило в силу.
Напомним, об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН стало известно 16 мая. По статье о госизмене ему может грозить наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер