Новосибирского ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене

Научному сотруднику может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Фото: http://itam.nsc.ru/
Во вторник, 16 мая, стало известно об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН Валерия Звегинцева. Об этом сообщили на официальном сайте института.
Известно, что ученого заподозрили в госизмене. То есть речь идет о статье 275 УК РФ. Научному сотруднику может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.
Это не первый ученый СО РАН, которого арестовывают по подозрению в госизмене. Напомним, в июне 2022 года в Новосибирске задержали замдиректора Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН Анатолия Маслова.
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