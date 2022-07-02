В Новосибирске задержали ученого СО РАН Анатолия Маслова. Фото: academcity.org

В Новосибирске задержали еще одного ученого — замдиректора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Анатолия Маслова.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, его задержали по подозрению в госизмене во вторник, 28 июня. Об этом стало известно уже после того, как по аналогичным обвинениям арестовали завлабораторией НГУ Дмитрия Колкера.

Напомним, Советский районный суд отправил Дмитрия Колкера в СИЗО до 29 августа 2022 года. При этом, известно, что ученый болен онкологией.

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