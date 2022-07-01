В Новосибирске больного раком ученого Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в госизмене

Дмитрий Колкер на лекции в Китае. Фото: соцсети.

Больного онкологией новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в раскрытии государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

– Постановлением Советского районного суда города Новосибирска от 30.06.2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, до 29.08.2022, – сообщили в пресс-службе суда.

По этой статье ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ находится в тяжелом состоянии. Его увезли прямо из больницы с 4 стадией рака поджелудочной железы.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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