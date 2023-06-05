Суд продлил домашний арест новосибирскому ученому Звегенцеву, обвиняемому в госизмене

В Новосибирске продлили домашний арест академику Валерию Звегенцеву, обвиняемому в госизмене. Фото: Фото: http://itam.nsc.ru/
В Новосибирске продлили домашний арест академику Валерию Звегенцеву, обвиняемому в госизмене. Суд отклонил ходатайство его адвоката о смягчении режима.
— Постановлением суда продел срок нахождения под домашним арестом до 7 сентября 2023, — сообщили в управлении Судебного департамента Новосибирской области.
Напомним, об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН стало известно 16 мая. По статье о госизмене ему может грозить наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
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