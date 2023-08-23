Поиски 89-летнего пенсионера в очках завершились под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области, в рабочем поселке Краснообск завершились поиски Кириллова Ивана Семеновича. О том, что 89-летний пенсионер пропал сообщили 22 августа. Волонтеры объявляли сбор на поиски пожилого мужчины.

– Найден. Жив! – проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

При каких обстоятельствах нашли пенсионера, в отряде не раскрыли. Известно, что волонтеры искали его в лесу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области потерялись две пенсионерки-подружки. Их тоже нашли живыми. Они отправились в лес за грибами и заблудились.

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