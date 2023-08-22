«Шли в неизвестном направлении»: стало известно, как нашли пенсионерок, пропавших в Новосибирской области

Пенсионерки сутки провели в лесу. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»
Стало известно, как нашли двух пропавших пенсионерок в Новосибирской области. Пожилые женщины уехали в сторону Сокура за грибами и потерялись. Это произошло утром 21 августа.
- Они приехали на Сокур, подумали, что там нет грибов, и поехали на другую станцию. Это вычислили по камерам из электрички. В итоге они вышли и пошли в неизвестном направлении, заблудились, - рассказал КП-Новосибирск Михаил, сын одной из пенсионерок.
По словам мужчины, подруги переночевали в лесу и пошли дальше.
- Они вышли к пасеке, а уже оттуда по прямой дороге к цивилизации, - говорит сибиряк. – С ними сейчас все хорошо.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер