«Телефоны оставили дома»: раскрыты подробности исчезновения пенсионерок-подружек в Новосибирской области

Родственники рассказали, как пропали пенсионерки-подружки под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Стали известны обстоятельства исчезновения двух пенсионерок из СНТ «Звездочка» в Новосибирской области. О местонахождении 68-летней Бондаренко Елены и 70-летней Седельниковой Маргариты неизвестно с 21 августа. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что женщины – подруги.

– Предположительно, поехали в сторону Сокура за грибами, однако телефоны и вещи оставили дома. Даже бутылочку воды, которую мама всегда берет с собой, в этот раз не взяла, – рассказал КП-Новосибирск сын Елены Владимировны. – Искали их на вокзале, в сторону Сокура. Но нет, их там не было. Они подруги. Вместе работали.

Ранее ориентировку на пенсионерок опубликовали волонтеры.

Если вы знаете, где находятся женщины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52.

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