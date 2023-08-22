Две пенсионерки пропали из СНТ «Звёздочка» в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В СНТ «Звездочка» Раздоленского сельсовета Новосибирской области пропали две пенсионерки. О местонахождении женщин неизвестно с 21 августа. Ориентировку на Бондаренко (Усанову) Елену Владимировну 1955 года рождения и Седельникова Маргариту Эльфовну 1953 года рождения опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Приметы Бондаренко Елены Владимировны – рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Приметы Маргариты Эльфовны – рост 164 см, нормальное телосложение, волосы черные, а глаза серо-зеленые, – уточнили в ПСО.

Во что в день исчезновения были одеты женщины, неизвестно.

Если вы знаете, где находятся женщины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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