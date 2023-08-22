Под Новосибирском попал 89-летний пенсионер в очках

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области ищут 89-летнего Кириллова Ивана Семеновича. Источник фото: «ЛизаАлерт»

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области ищут 89-летнего Кириллова Ивана Семеновича. О его местонахождении неизвестно с 22 августа.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые. В день пропажи был одет в темно-зеленый пуловер, черное трико, черные туфли.

Среди особых примет - очки, которые Иван Семенович носит на постоянной основе.

Если Вам известно местонахождение Сергея Савинова, или Вы видели человека, похожего на него, обратитесь к волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.

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