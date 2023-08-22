«У неё тяжелое горе»: соседи рассказали о состоянии мамы 3-х летнего мальчика, насмерть сбитого в Новосибирске

Жители дома хотят установить лежачих полицейских или ворота после трагедии. Фото: Никита МАНЬКО // соцсети

В Новосибирске жители дома на улице Тюленина решили обезопасить двор после смерти 3-х летнего ребенка под колесами автомобиля. Трагедия произошла днем 20 августа, когда 3-х летний мальчик выбежал под колеса Honda Odyssey.

- Ужасная трагедия, к сожалению, ребенка уже не вернуть. У мамы тяжелое горе, семье помогает центр психологической помощи Калининского района, - сообщила соседка КП-Новосибирск.

По данным очевидцев, водитель иномарки ехал медленно, а ребенок неожиданно выскочил из-за соседней машины прямо под колеса. Мальчик гулял под присмотром 12-летней сестры, которая отвлеклась и потеряла брата из виду. Девочка пыталась догнать убегавшего малыша, но он упал прямо под колеса автомобиля.

Жители трех соседних домов решили обезопасить двор:

- Сейчас во дворе будут устанавливать 6 «лежачих полицейских»: 4 преграды напротив дома, где сбили ребенка, и два у дома напротив. Мы очень хотим поставить забор, чтобы закрыть сквозной проезд с улицы Тюленина. Этот парень ехал медленно, но другие порой летят, уже были конфликты. Забор бы очень помог, – сообщила КП-Новосибирск местная активистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выбежал из-за машины»: в Новосибирске «Хонда» насмерть сбила 3-х летнего мальчика на «Родниках»

В Новосибирске «Хонда» насмерть сбила 3-х летнего мальчика на «Родниках» (подробнее)

Погиб после дня рождения: стали известны подробности гибели мальчика в ДТП в Новосибирске

Стали известны подробности гибели мальчика в ДТП на «Родниках» в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер