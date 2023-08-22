Погиб после дня рождения: стали известны подробности гибели мальчика в ДТП в Новосибирске

Мальчик погиб под колесами машины через два дня после своего дня рождения. Фото: АСТ-54 / Соцсети

На улице Тюленина в Новосибирске «Хонда» сбила 3-летнего мальчика. Малыш гулял вместе со старшей сестрой, но та недоглядела: ребенок побежал, споткнулся о поребрик и попал прямо под колеса. А мужчина-водитель, когда осознал, что произошло, зарыдал.

— Семья, в которой произошло горе — благополучная и многодетная. Погибший светловолосый малыш был предпоследним, третьим ребенком. 18 августа, за пару дней до беды, у него был день рождения. Самому младшему около годика. Их отец ушел на СВО. С трехлеткой маме помогали нянчиться старшие дети, — сообщает InfoPro54.

Соседи и друзья стараются поддержать женщину, собрали ей материальную помощь. Малыша похоронят 23 августа. Следователи проводят проверку.

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