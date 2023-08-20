«Выбежал из-за машины»: в Новосибирске «Хонда» насмерть сбила 3-х летнего мальчика на «Родниках»

Ребенок скончался на месте. Фото: Предоставлено очевидцами

В Новосибирске водитель насмерть сбил 3-х летнего мальчика на «Родниках». Трагедия произошла днем 20 августа у дома на улице Тюленина, 16/1.

— Водитель «Хонда Одиссей» ехал медленно, ребенок выскочил из-за капота припаркованной машины. Все произошло моментально. Ребенок гулял под присмотром 12-летней сестры, ей уже выговаривали, что мальчик бегает, пока она сидит на лавочке. Водитель в шоке, говорит, не увидел ребенка. Мальчик очень маленький, попал сразу под колеса, — рассказали КП- Новосибирск очевидец трагедии.

Местные жители сообщили — в семье трое детей, младшему ребенку исполнился только год. Семья на хорошем счету, отец проходит службу.

В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

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