Под Новосибирском подозреваемого в изнасиловании ребенка отправили в СИЗО. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирской области 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки, отправили в СИЗО. Меру пресечения ему избрал Черепановский районный суд.

– В СИЗО он пробудет до 14 октября 2023 года, – уточнили КП-Новосибирск в суде.

Ранее КП-Новосибирск писала, что поймали подозреваемого 17 августа. Он шел домой в момент задержания. Вероятно, планировал взять из квартиры какие-то вещи.

Преступление произошло 13 августа. В тот день 12-летняя девочка пришла в гости к 31-летнему мужчине. А после завила, что он попытался ее изнасиловать.

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