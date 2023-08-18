«Он шел домой»: стало известно, как поймали сибиряка, пытавшегося изнасиловать ребёнка

Мужчину поймали за домом. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области поймали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования ребёнка. Его задержали 17 августа в Черепаново.

- Это было возле его дома, где он живет. За домом есть небольшой огород, и вот там его поймали. Видимо, ему что-то нужно было из дома взять, - рассказали КП-Новосибирск знакомые подозреваемого.

Сейчас с сибиряком работают следователи.

Напомним, что в попытке изнасилования его обвинила 12-летняя соседка. С девочкой он был знаком давно, ведь одно время встречался с ее тетей. По версии школьницы, 13 августа она принесла соседу совок. Он был выпивший и накинулся на нее с ножом.

Знакомые семьи не верят в случившееся и защищают сибиряка. Они думают, что ребенок его оклеветал.

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