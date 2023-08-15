«Дядя Женя обещал зарезать всю семью»: девочка обвинила соседа в изнасиловании - его ищут по всей России

Евгения подозревают в изнасиловании. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

15 августа в соцсетях появилась ориентировка на жителя Новосибирской области Евгения: мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, сейчас он скрывается от полиции.

- Приметы гражданина: 28 - 30 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Знакомые Евгения рассказали свою версию случившегося. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«ЗНАЛА ЕГО И ПРИХОДИЛА В ГОСТИ»

Евгению 31 год, он вырос в детдоме. Жил в квартире, которую ему выдали после выпуска, работал строителем. Его друзья говорят, что он был судим за кражу.

- Несмотря на это, женского внимания у него было хоть отбавляй. Но он крутил роман с соседкой - многодетной мамой Таней* (у женщины трое детей. - Ред.), которая живет прямо за стенкой: они встречались три месяца, - говорят знакомые.

Кроме собственных детей, у женщины есть племянница - 12-летняя Катя*. Девочку описывают так: тихая, всегда в телефоне. Катя часто заходила к Татьяне после школы, пока мама была на работе. По версии знакомых, школьница подружилась с Евгением, поэтому и после расставания Евгения и Татьяны девочка продолжала общаться с мужчиной, бывала у него в гостях.

Взрослые были не против: жили Татьяна и Евгений через стенку, после расставания сохранили дружеские отношения - женщина даже сделала Евгения крестным одного из своих детей.

«В ВАННОЙ - КРОВЬ, НА РУКЕ - ПОРЕЗ»

По словам знакомых, 13 августа Катя тоже была в гостях у Евгения, хотя тот выпивал вместе с другом.

- Когда Таня первый раз зашла к Жене, увидела, что Катя там сидит. Спросила, что она делает, и услышала в ответ, что смотрит телевизор. Естественно, Таня забрала девочку оттуда. Зачем Катя после этого снова туда ушла, до сих пор неясно: сама девочка говорит, что понесла совок. Зачем это было нужно, тоже пока непонятно. Таня в это время готовила ужин, решила покормить и Евгения. Постучалась в квартиру к Жене, ей долго не открывали. А потом она дверь дернула, та открылась. И Таня увидела, что друг Жени спит в комнате, а Катя сидит на кухне. На руке у Кати был порез, а в ванной и на полу - кровь, - пересказывают историю местные жители. - Таня стала аккуратно спрашивать у Кати, что случилось. Девочка ответила: «Я боюсь рассказать, потому что дядя Женя обещал зарезать твою семью». В итоге Катя рассказала, что была попытка изнасилования.

Евгения в квартире уже не было, родные Кати обратились в полицию. Мужчину объявили в федеральный розыск. Знакомые с осторожностью говорят:

- Вроде как пришла экспертиза, и никаких повреждений у Кати не было обнаружено. Только что порез на руке и все. История очень странная.

Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, сообщите в отдел МВД России по Черепановскому району по тел. (8 -383 -45) 2-10-02, 8-923-233-11-09 или 102.

*Имена изменены.

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