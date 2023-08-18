«Она сама просилась к нему с ночевкой»: соседи вступились за новосибирца, подозреваемого в попытке изнасилования школьницы

Мужчину поймали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области поймали мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В попытке изнасилования Евгения обвинила 12-летняя девочка. Мужчина в бегах, а соседи тем временем встали на его сторону. Они утверждают, что юная Катя* была влюблена во взрослого дядю и сама придумала историю с нападением. КП-Новосибирск выслушала их версию произошедшего.

САМА ЗАХОДИЛА В ГОСТИ

Катя* - подросток. Девочку воспитывает одна мама, отец умер. После школы Катя регулярно приезжала в гости к маминой сестре, тете Тане*. Так она и познакомилась с Евгением: у него был недолгий роман с Таней, да и живут они через стенку друг от друга.

Кратко перескажем версию девочки. Она зашла в квартиру соседа, чтобы отнести ему совок, и осталась там смотреть телевизор. Когда тетя заглянула в квартиру, увидела сидящую на стуле девочку с порезом на руке, в ванной тоже была кровь. Катя рассказала родственнице, что дядя Женя пытался ее изнасиловать, в противном случае обещал зарезать всю семью Тани. Девочка защищалась и поранилась.

Но соседи вдруг встали на сторону беглеца.

- Женя всегда был среди детей, так как сам из детского дома. Они любили его до безумия. Он мог им последние 100 рублей на мороженое отдать. Ко всем относился одинаково, не было такого, что кому-то внимания больше, кому-то меньше. И к Кате относился так же, как и ко всем, не выделял ее среди других, - рассказала КП-Новосибирск Елена* (имя и фамилия есть в редакции, но женщина просила об анонимности).

В конце учебного года Катя начала еще чаще приезжать к тете Тане. Подозрений это не вызвало - родственники все-таки. Однако первый звоночек прозвенел в один из таких приездов девочки.

- Катя гуляла с детьми Тани (у нее их трое. - Ред.). Когда они зашли домой, девочка пошла к Жене и попросилась остаться с ночевкой. Он ее, естественно, выгнал - сказал, что нечего у него делать. Таня спросила у племянницы: «Зачем?» Девочка сказала, что, мол, не хочет спать с братом на одном диване - неудобно, - продолжает наша собеседница. - Есть подозрение, что девочка была влюблена в него. Ее маме говорили, чтобы она следила за дочкой. Понимаете, она сама просилась к нему с ночевкой, бегала к нему все время.

ДАЛ ПОЩЕЧИНУ, ЧТОБЫ НЕ ЛЕЗЛА?

После описанного Катей нападения у нее остался порез на ладони.

- Девочка могла сама себя поранить, - считает Елена. - Единственное, что он сделал тогда и какой может быть отпечаток, - следы на щеке: пощечину дал. Видимо, чтобы не лезла, не приставала.

У девочки повреждена рука. Фото: соцсети

Еще местные жители откуда-то узнали телеграм-канал девочки: там она делится фотографиями из скорой, показывает забинтованную руку.

- И вообще не выглядит напуганной или как жертва преступления! - говорят знакомые беглеца.

Впрочем, вряд ли они специалисты по детской психологии и могут дать заключение на основании постов ребенка. Да и к мужчине возникает вопрос: если не виноват, то зачем сбежал?

Внести ясность в эту историю предстоит правоохранителям. Мужчину поймали и сейчас ведутся следственные действия.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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