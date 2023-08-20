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НовостиОбщество20 августа 2023 5:40

«Бесконечный вихрь энергии»: В Новосибирском зоопарке подросли пятеро котят манулов

В Новосибирском зоопарке подросли пятеро котят манулов
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Пятеро котят манулов удивили посетителей зоопарка. Кадр из видео Романа Паулова

Пятеро котят манулов удивили посетителей зоопарка. Кадр из видео Романа Паулова

В Новосибирском зоопарке подросли котята манулов — пятеро пушистиков устроили игры с молодой мамой. Видео на YouTube-канале «Манулизация» набрало более 24 тысяч просмотров за два дня.

- Пять маленьких пушистых разбойников и непосед – три мальчика и две девочки – будто бесконечный вихрь энергии, баловства и игр, подпитываемый неутомимым детским любопытством, от которого голова у молодой мамы идёт кругом! Но она хорошо справляется со своим первым материнством. Следит, строжится и охраняет, но при этом разрешает своей пушистой банде озорников резвиться до упаду, - написал создатель канала «Манулизация» Роман Паулов.

Манул Ева родила пятерых котят 29 апреля 2023 года, на свет появились три мальчика и две девочки. Отцом стал манул по кличке Жора. В июне котята вышли к людям, а теперь подросли. На видео манулята играют друг с другом в догонялки и борются на глазах посетителей.

-Замечательные малыши ! Крепкого им здоровья , - написала сибирячка.

- Очень бодрые и забавные мурзики! , - уверен подписчик.

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