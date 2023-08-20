«Бесконечный вихрь энергии»: В Новосибирском зоопарке подросли пятеро котят манулов

Пятеро котят манулов удивили посетителей зоопарка. Кадр из видео Романа Паулова

В Новосибирском зоопарке подросли котята манулов — пятеро пушистиков устроили игры с молодой мамой. Видео на YouTube-канале «Манулизация» набрало более 24 тысяч просмотров за два дня.

- Пять маленьких пушистых разбойников и непосед – три мальчика и две девочки – будто бесконечный вихрь энергии, баловства и игр, подпитываемый неутомимым детским любопытством, от которого голова у молодой мамы идёт кругом! Но она хорошо справляется со своим первым материнством. Следит, строжится и охраняет, но при этом разрешает своей пушистой банде озорников резвиться до упаду, - написал создатель канала «Манулизация» Роман Паулов.

Манул Ева родила пятерых котят 29 апреля 2023 года, на свет появились три мальчика и две девочки. Отцом стал манул по кличке Жора. В июне котята вышли к людям, а теперь подросли. На видео манулята играют друг с другом в догонялки и борются на глазах посетителей.

-Замечательные малыши ! Крепкого им здоровья , - написала сибирячка.

- Очень бодрые и забавные мурзики! , - уверен подписчик.

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