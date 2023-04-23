«Это мое тотемное животное»: новосибирский фотограф, снимающий только манулов, заразил любовью к ним весь интернет

Манулы покорили сердце фотографа - и всего интернета. Фото: Роман ПАУЛОВ

Новосибирский программист Роман Паулов прославился на весь интернет… нет, не своей разработкой сайтов и приложений. В свободное от работы время он вместе с женой ведет блог о манулах. Каждый манул в Новосибирском зоопарке — его любимчик. Роман делится своими фото зверьков, интересными фактами о них и даже предлагает подписчикам написать о пушистиках хокку. Своему увлечению даже придумал особое название — «манулизация».

На мордочках манулов написан весь спектр эмоций. Фото: Роман Паулов

Кажется, во всем городе нет большего фаната этих диких кошек. Впору бы даже выделить его снимки в отдельное направление фотографии. В честь международного дня манулов Роман рассказал, как у него появилась любовь к этим зверькам и как он заразил ею весь интернет.

Иногда они будто чего-то испугались. Фото: Роман ПАУЛОВ

А иногда — серьезнее некуда. Фото: Роман ПАУЛОВ

«Я ЧУВСТВУЮ С НИМИ РОДСТВО»

Первое видео на канале Manulization на «Ютубе» Роман выложил в декабре 2021 года. На кадрах — заснеженный вольер зоопарка и два его пушистых обитателя играют в прятки друг с другом и робко высовывают мордочки из домиков, глядя на зрителей. Ролик стал популярным, хотя и завирусился не так, как следующий. На нем манул по кличке Зеленогорск ставил лапки себе на хвост. Животное всего лишь пыталось согреться зимой. Но этих 14 секунд милоты хватило, чтобы растопить зрительские сердца.

Тот самый манул Зеленогорск, покоривший зрителей. Фото: кадр из видео Романа Паулова

Роман очень этому удивился. Так к нему и пришла идея вести полноценный блог, который объединит всех любителей манулов. А их во всем мире ого-го сколько! На каналы фотографа подписаны люди не только из России, но и из Европы, Китая и Японии.

Харизматичная Груша из зоопарка Сайтама, Япония. Фото: Роман ПАУЛОВ

— Я чувствую, что это моё тотемное животное. Я с детства люблю кошек, а позже очень полюбил ходить в горы, очень люблю дикий Алтай. В манулах всё это пересеклось. Я чувствую с ними и с местом их обитания родство, если так можно сказать, — поделился Роман Паулов с КП-Новосибирск.

Красавица Пепе. Фото: Роман ПАУЛОВ

Блог фотографу помогает вести его супруга Виктория. Они вдвоем посещают разные зоопарки по всему миру. Как можно заметить по видео, манулы — существа серьезные и скрытные, могут удивить каким-нибудь «финтом», но редко.

Манул Ласточка немного испугалась. Фото: Роман ПАУЛОВ

Чтобы сделать красивый снимок, Роману иногда приходится очень долго ждать, и за весь день сделать только 1-2 хороших кадра и видео.

Манул Пепе и первый снег. Фото: Роман ПАУЛОВ

И, разумеется, Роман как главный любитель манулов, не мог пропустить их день. В честь праздника они с женой подарили Новосибирскому зоопарку большой торт в виде мордочки манула.

Вот такой красивый торт супруги вручили зоопарку. Фото: Новосибирский зоопарк

— Торты сами мы пока печь не научились, делали на заказ, но дизайн торта придумала и нарисовала Вика, — делится Роман.

ОСОБЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Манул — не только герой интернета, но и очень загадочная и уязвимая кошка планеты. В дикой природе их осталось несколько тысяч. Биологи стараются сохранить этот вид.

Эти близняшки — котята манула Мии из новосибирского зоопарка. В прошлом году она родила шестерых. Фото: Роман ПАУЛОВ

— Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило является активным участником программ по изучению и сохранению манулов. Каждый маленький манул, рожденный в нашем зоопарке, дает нам надежду, что уникальные кошки не исчезнут, и популяция будет восстанавливаться, — сообщает Новосибирский зоопарк.

Мия с котенком. Фото: Роман ПАУЛОВ

А вот они же, еще совсем маленькие. Фото: Роман ПАУЛОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер