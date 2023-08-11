Сама нежность: манул Ева и ее сын из Новосибирского зоопарка умилили соцсети

Ну какие очаровашки! Фото: Кадр из видео Романа Паулова

Главный фанат манулов из Новосибирского зоопарка Роман Паулов поделился трогательным видео. Котёнок манула Евы решил показать маме, как её любит. Он ласково потрепал лапками ее по голове, а потом уткнулся носиком в ее мордочку, будто поцеловал. А точнее, сделал ласковый кусь.

Правда, мама в ответ отвернулась, но этих восьми секунд хватило, чтобы сердце подписчиков растаяло.

— Какие они милые, — пишут они в комментариях.

Напомним, котята у манула Евы родились в июне 2023 года. Недавно другой новосибирец снял на видео, как она кормит подросших отпрысков мясом.

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