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НовостиОбщество1 августа 2023 12:57

Новосибирец снял на видео, как манул Ева кормит своих котят огромным куском мяса

Порция размером с полкотенка, но хвостатым это — не помеха
Мария Кошелева
Кто успел, тот и съел! Фото: Сергей Ильтяков.

Кто успел, тот и съел! Фото: Сергей Ильтяков.

Постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков вновь радует подписчиков своими видеороликами. На этот раз объектом его наблюдения стали манул Ева и ее недавно родившиеся котята.

На видео дикая кошка тащит потомству огромный кусок мяса. Не успела Ева отойти от лакомства, как обед тут же утащил котенок. Спрятавшись в уголке, мануленок начал жадно поедать свой трофей, оглядываясь, чтобы никто его не своровал. Братьям и сестрам оставалось лишь наблюдать за счастьем своего сородича.

Манулята родились 28 июня. Несмотря на то, что им всего месяц с небольшим, они очень быстро растут и развиваются.

Ранее неясыти из Новосибирского зоопарка украли завтрак у своей соседки, пока она позировала папарацци.

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